Concorso PNRR secondaria Calabria | il TAR annulla la graduatoria di Inglese per l’errata valutazione dei titoli dei candidati

Il TAR della Calabria ha deciso di annullare la graduatoria di Inglese del concorso PNRR secondaria, a causa di un'errata valutazione dei titoli presentati dai candidati. La decisione riguarda esclusivamente il risultato finale del concorso, senza coinvolgere altre parti o aspetti del procedimento. La sentenza si basa su errori riscontrati nel processo di valutazione dei documenti di competenza dei partecipanti.

Il TAR della Calabria annulla la graduatoria di Inglese del concorso PNRR per l'errata valutazione dei titoli dei candidati L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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