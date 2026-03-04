Concessioni demaniali Il Tar boccia il ricorso | Niente proroga al 2033
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dalla società Olivari & Orso riguardo alle concessioni demaniali di Porto Santo Stefano. La decisione riguarda la mancata proroga fino al 2033 per il punto di ormeggio nel porto di Monte Argentario. La sentenza conferma che le concessioni attuali rimangono in vigore senza estensioni temporali aggiuntive.
MONTE ARGENTARIO Concessioni demaniali di Porto Santo Stefano, il Tar boccia il ricorso della società Olivari & Orso, niente proroga fino al 2033 per il punto di ormeggio nel porto argentarino. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso della società titolare della concessione demaniale marittima per un punto di ormeggio nel porto santostefanese, confermando invece la scadenza al 31 dicembre 2024. Il ricorso nasce dalla contestazione "sulla mancata considerazione della precedente proroga al 31 dicembre 2033, così come legittimamente concessa dall'Autorità portuale, secondo la ricorrente, sulla base anche dell'insussistenza...
