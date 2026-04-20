Concessioni balneari a Fiumicino il SIB chiede chiarezza dopo la sentenza del TAR

Questa mattina, a Fiumicino, il Sindacato Italiano Balneari ha richiesto chiarimenti dopo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale riguardante le concessioni balneari. La decisione del TAR ha riguardato le autorizzazioni rilasciate in precedenza e ha portato a richieste di spiegazioni da parte dei rappresentanti del settore. La questione riguarda il futuro delle attività balneari nella zona e le modalità di assegnazione delle concessioni.

Fiumicino, 20 aprile 2026 – Questa mattina, la presidente regionale del Sindacato Italiano Balneari del Lazio, Marzia Marzoli, ha incontrato il Sindaco del Comune di Fiumicino, Mario Baccini, insiema a un rappresentante del SIB per il territorio comunale di Fiumicino, Stefano Travaglini per un confronto sul futuro delle concessioni demaniali marittime. Nel corso dell’incontro, la delegazione ha posto all’Amministrazione una domanda chiara: quale percorso intenda intraprendere il Comune a seguito del ricorso accolto dal TAR, che incide direttamente sull’attuale assetto delle concessioni. È stata inoltre consegnata al Sindaco una nota tecnica con cui si richiama la recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Fiumicino, SIB Lazio diffida il Comune sul bando per le concessioni balneariFiumicino, 23 marzo 2026 – Il Sindacato Italiano Balneari del Lazio ha trasmesso al Comune di Fiumicino una diffida formale in merito alla bozza di... Leggi anche: Concessioni balneari e sentenza del Tar: "I comuni flegrei chiedano nuove gare" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: TAR Lazio: valide le concessioni balneari al 2033 rilasciate con procedura comparativa; - Quotidiano La Voce; Concessioni demaniali marittime, il TAR Lazio annulla il provvedimento: confermati 27 titoli a Fiumicino; Balneari, il Tar salva Fiumicino ma le spiagge restano nel caos. Fiumicino, concessioni demaniali: Catini annuncia una delibera per completare la proceduraIl delegato contro l'opposizione: Le procedure avviate dalla precedente amministrazione erano incomplete e parziali ... ilfaroonline.it Concessioni balneari a Fiumicino, Pagliuca-Meloni: Baccini revochi i bandiSe davvero l’amministrazione intende muoversi nel solco della trasparenza e del rispetto delle norme, allora lo faccia ... ilfaroonline.it A Marina di Ginosa si apre la fase di adeguamento del sistema delle concessioni balneari alla direttiva europea Bolkestein, con l’avvio del percorso che porterà ai nuovi affidamenti delle aree demaniali sul litorale - facebook.com facebook La Romagna non aspetta, entro l'estate bandi per le concessioni balneari. I Comuni sono già al lavoro, il tema è la continuità del servizio #ANSA x.com