A Milano, a partire dal 5 marzo 2026, le persone con disabilità o problemi di deambulazione potranno utilizzare i taxi per arrivare all’ingresso dell’Arena Santa Giulia. In zona rossa, i taxi saranno garantiti nell’accesso senza restrizioni, permettendo loro di raggiungere facilmente la struttura per le Paralimpiadi. La disposizione riguarda specificamente il trasporto di persone con disabilità.

Milano, 5 marzo 2026 – Le persone con disabilità o con problemi di deambulazione potranno arrivare in taxi fino all’ingresso dell’Arena Santa Giulia. Quel che può sembrare un fatto scontato, fino a ieri non lo era affatto. In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina, infatti, intorno alla nuova arena, così come intorno a tutti gli altri impianti che hanno ospitato le gare a cinque cerchi, era stata istituita una zona rossa con regole decisamente rigide: ai taxi non era consentito entrarvi neppure qualora avessero a bordo persone con disabilità o con particolari difficoltà a camminare sulle proprie gambe. Una scelta che durante... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arena Santa Giulia: per le Paralimpiadi accesso garantito ai taxi in zona rossa se trasportano persone disabili

Leggi anche: Arena Santa Giulia, 30mila persone per 7 partite: i numeri dell'inaugurazione con le Hockey Finals

La squadra non c'è più, i tifosi sì: 2.500 persone all'Arena Santa Giulia con le bandiere dell'Hockey MilanoNel weekend dell'inaugurazione dell'Arena Santa Giulia con le finali di Coppa Italia e campionato di hockey maschile (per la cronaca: scudetto...

Contenuti utili per approfondire Arena Santa Giulia.

Temi più discussi: L'eredità dell'Olimpiade a Milano: dall'Arena Santa Giulia al Villaggio Olimpico, fino al nuovo palaghiaccio. E la metro aperta fino alle 2; I Rush tornano in Italia e scelgono l'Arena Santa Giulia: il concerto; Cosa rimarrà a Milano delle Olimpiadi invernali; Max Pezzali verso Sanremo e… i palazzetti: 6 live all’Arena Milano Santa Giulia.

Arena Santa Giulia, il privato chiede 134 milioni di extra costi: Ma sono soldi pubbliciAl centro di una commissione consiliare il nodo degli extracosti per il palazzetto privato di Eventim, tra rischio d'impresa e interesse pubblico ... milanotoday.it

Alla fine l’arena olimpica dell’hockey di Milano sta piacendoA sorpresa, viste le preoccupazioni per i lavori finiti all'ultimo momento: il problema invece è quello che (non) c'è fuori ... ilpost.it

In un primo momento l’evento era stato assegnato alla nuova Arena Santa Giulia #Milano x.com

In un primo momento l’evento era stato assegnato alla nuova Arena Santa Giulia facebook