Concerto per Peppino Impastato a Cinisi | da Anna Castiglia a Martina Cirri sul palco una nuova generazione di artisti

A Cinisi si terrà sabato 9 maggio un concerto dedicato a Peppino Impastato, in occasione del 48° anniversario della sua uccisione. L’evento prenderà il via alle 19 in Corso Umberto I, che sarà allestito come un grande palco all’aperto. Sul palco si esibiranno artisti come Anna Castiglia e Martina Cirri, rappresentando una nuova generazione di musicisti impegnati nel mantenere viva la memoria e i valori civili del territorio.

Cinisi torna a farsi voce della memoria e dell’impegno civile. Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 19, Corso Umberto I si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per il “Concerto per Peppino Impastato”, appuntamento simbolo nel giorno in cui si ricorda il 48° anniversario.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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