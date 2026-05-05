Concerti per la pace Emergency maggio 2026

A maggio 2026 si terranno concerti dedicati alla pace organizzati da Emergency in collaborazione con il Dipartimento di Musica d’insieme del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Il progetto è curato da un professore del conservatorio. L’evento coinvolge studenti e musicisti che si esibiranno in diverse location della città, con l’obiettivo di promuovere un messaggio di solidarietà attraverso la musica.

In collaborazione conDipartimento di Musica d’insiemeConservatorio Benedetto Marcello di VeneziaProgetto a cura diProf. Giovanni Battista RigonEMERGENCY, nell’ambito delle consuete iniziative volte a promuovere una cultura di pace e dei diritti, presenta presso la sede di Venezia, la seconda.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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