Emergency a Pasqua arriva la Colomba di Pace per supportare le vittime di guerra

Durante il periodo pasquale, Emergency ha annunciato il lancio della “Colomba di Pace” tra il 26 e il 29 aprile, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle vittime di guerra. La campagna si svolge in diverse piazze italiane, dove saranno distribuite le colombe e saranno raccolti contributi per le attività umanitarie dell’associazione.

Emergency scende in piazza per la pace e quale occasione migliore, se non la Pasqua? Dal 26 al 29 marzo, grazie al supporto di circa 3mila volontari e volontarie, sarà possibile acquistare in tutta Italia la “Colomba della Pace” con cui sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione nel nostro Paese e nel resto del mondo. Un piccolo gesto concreto per dire no alla guerra e alle vittime che provoca dal Medio Oriente all’ Ucraina, passando per contesti critici come quello del Sudan. Le colombe pasquali realizzate dalla pasticceria Vergani per conto di Emergency. (Foto: Ufficio stampa) Da oltre 30 anni, Emergency opera in zone colpite dai conflitti e porta cure mediche gratuite alle vittime che, nella maggioranza dei casi, sono civili. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Emergency, a Pasqua arriva la “Colomba di Pace” per supportare le vittime di guerra Articoli correlati Leggi anche: La Colomba di pace di Emergency per supportare le cure alle vittime di guerra Pasqua solidale, torna la Colomba di Pace: un dolce per sostenere le attività di EmergencyL’acquisto del tipico dolce pasquale diventa così un contributo diretto a progetti attivi in aree critiche come Gaza, Ucraina e Sudan Un simbolo... Tutti gli aggiornamenti su Emergency a Pasqua arriva la Colomba di... Temi più discussi: La Pasqua di Emergency profuma di solidarietà: arriva nelle piazze la Colomba di Pace; Nelle piazze arriva la Colomba di Pace di Emergency: il gesto solidale a sostegno dell'attività dell'ong; Pasqua solidale, torna la Colomba di Pace: un dolce per sostenere le attività di Emergency; La Colomba di Pace di EMERGENCY arriva nelle piazze di Fiemme e Fassa. Guerre, torna «La colomba di pace» per sostenere EmergencyIn un contesto globale sempre più segnato da bombe e morte, in vista di Pasqua l'organizzazione umanitaria sarà di nuovo presente dal 26 al 29 marzo in centinaia di piazze italiane, grazie all’impegno ... giornaletrentino.it A Varallo arriva La Colomba di Pace di Emergency: in piazza una raccolta fondi per le vittime di guerra e povertàA Varallo torna un’iniziativa solidale legata al periodo pasquale, con un appuntamento che unisce un simbolo tradizionale come la colomba a un sostegno concreto alle attività umanitarie. Domenica 29 m ... valsesianotizie.it Torna in Piazza La Colomba di Pace Emergency Dove! Ecco i nostri banchetti: - MERCATINO BENTINI Giovedì 26 Marzo dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - CENTRO YOGA ASIA- via Riva Reno 124 - Bologna Giovedì 26 Marzo dalle ore 11 alle ore 18 - - facebook.com facebook La Pasqua di Emergency profuma di solidarietà: arriva nelle piazze la "Colomba di Pace" x.com