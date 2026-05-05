A Boretto, il Lido Po sta vivendo una fase di rinnovamento con l’organizzazione di concerti e balli latini. Il progetto mira a valorizzare l’area del paese affacciata sul fiume Po, puntando a incrementare l’afflusso di visitatori e a rilanciare il turismo locale. La riqualificazione del lido si traduce in un’offerta di eventi e attività volte a favorire l’aggregazione e l’attrattiva dell’area.

Un ’nuovo’ lido Po a Boretto per rilanciare il turismo e l’attrazione dell’area del paese affacciata sul fiume Po. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il "nuovo corso" del Lido Po, con il locale pubblico del porto borettese in una veste rinnovata, gestito da Lisa Lorenzini e Gloria Malagoli, che all’inaugurazione dello spazio ricreativo e di ristoro hanno registrato una fortissima affluenza di pubblico, che ha accolto in pieno l’invito alle varie animazioni con dj set, balli latini, ma anche il concerto degli Spingi Gonzales, la band reggiana che proprio a Boretto ha avviato il tour estivo 2026. Tra le novità annunciate anche l’ingresso sempre gratuito al locale, con la possibilità di avere come appuntamenti fissi i balli latini il venerdì e dei concerti dal vivo il sabato sera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerti e balli latini, la nuova vita del Lido Po

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