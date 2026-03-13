La festa d' Irlanda tra balli concerti e pinte di Guinnes

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, lo Spirit de Milan ospita la festa d'Irlanda dedicata al Saint Patrick’s Day. Durante l’evento, vengono organizzati balli tradizionali, concerti dal vivo e si servono pinte di Guinness. L’area si colora di verde per celebrare la tradizione irlandese attraverso musica, folklore e simboli come il trifoglio.

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo lo Spirit de Milan si veste di verde per festeggiare il Saint Patrick’s Day, appuntamento della tradizione irlandese con musica, folklore e il tipico trifoglio. Per l'occasione si esibiranno inoltre due band in arrivo direttamente dall’isola verde – gli Seo Linn e i Tribesmen – per suonare sul palco dello Spirit de Milan. Immancabili, infine, anche gli spettacoli di danza irlandese dell’accademia di ballo Gens D’Ys e le lezioni primi passi di ‘Irish dance’ gratuite aperte a tutti. E' possibile avere maggiori informazioni sull'evento e sui biglietti da acquistare sito dedicato. Pacchi smarriti e venduti a pochi euro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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