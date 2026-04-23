Dalla riva del Volga a quella del Po | la nuova vita di Eugenia tra l' amore a Castelvetro e la Russia che cambia

Eugenia ha lasciato la riva del Volga per trasferirsi a Castelvetro, dove ha trovato una nuova casa e un nuovo amore. Nel frattempo, in Russia, si nota un cambiamento nel clima sociale: cittadini manifestano sentimenti di stanchezza, desolazione, tristezza e rassegnazione. Questa trasformazione si riflette nel modo in cui le persone vivono e percepiscono il loro Paese, segnato da un mutamento nelle emozioni condivise.

«L’umore del popolo russo è molto cambiato negli ultimi tempi: ci sono stanchezza, desolazione, tristezza, rassegnazione. Le persone si rendono conto che la guerra con l’Ucraina le ha isolate sempre più, e che hanno perso molto del progresso che avevano raggiunto fino a qualche anno fa». A.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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