Con la primavera torna anche la ' Festa degli aquiloni' | il programma completo

Con l’arrivo della primavera, torna la tradizionale Festa degli aquiloni nel Comune di Bondeno. La manifestazione prevede una parata di aquiloni al parco urbano, attirando numerosi partecipanti e visitatori. L’evento si svolge durante il fine settimana, coinvolgendo diverse attività per grandi e piccini. Il programma completo della festa include anche laboratori e momenti di intrattenimento dedicati a tutte le età.

Tra tutti gli eventi che si svolgono nel Comune di Bondeno, la parata degli aquiloni al parco urbano rappresenta il momento più interessante. Sicuramente, quello che meglio incarna i valori della primavera. La ‘Festa degli Aquiloni’ al Parco urbano è, da ormai diversi anni, una tradizione che si.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate 56ª Festa degli Aquiloni e 30ª Festa di Primavera a San MiniatoColori, tradizione e divertimento ravvivano San Miniato domenica 12 aprile con la 56ª Festa degli Aquiloni e la 30ª Festa di Primavera. Torna la ‘Festa degli aquiloni’: colori, buon cibo e divertimentoIl cielo sopra il Pontino Tagliapietra, domenica 12, si dipingerà di tanti colori con la terza edizione della ‘Festa degli aquiloni’. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Frattocchie torna la Festa di Primavera: sport, solidarietà e divertimento per tutta la famiglia; Pinerolo in Sella. Il 26 aprile torna la Fiera di Primavera; Apericena di primavera, al Grande Albergo Roma torna la Festa del Gigi; Prarostino in festa: tra animali, sapori e motori torna la grande Fiera di Primavera. Milano2 in festa: giochi, show, grigliata e l’attesa Stramilano2Sabato 16 e domenica 17 maggio festa di primavera con la gara podistica per le vie del quartiere. Torna sabato 16 e domenica 17 maggio l’atteso appuntamento con la Festa di Primavera a Milano2, organi ... giornaledisegrate.it Casier, la Festa di Primavera sostiene la cooperativa La PrimulaL’iniziativa finanzia l’assistenza alle persone con disabilità. La cooperativa opera dal 1992 nella casa alloggio di via Basse. nordest24.it ` – 9 maggio 2026 | Valpone di Canale (Roero) Sta arrivando la del Cantè Magg: una festa dedicata alla primavera, alla fertilità e alla rinascita della natura Un evento speciale che co - facebook.com facebook Festa della mamma, regali last minute per sorprenderla: dalla borsa al cappello fino al gioiello personalizzato x.com