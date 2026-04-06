Torna la ‘Festa degli aquiloni’ | colori buon cibo e divertimento

Domenica 12, il cielo sopra il Pontino Tagliapietra sarà attraversato da aquiloni di vari colori durante la terza edizione della ‘Festa degli aquiloni’. L’evento prevede la presenza di numerosi aquiloni volanti, momenti dedicati al cibo locale e occasioni di intrattenimento per tutte le età. La giornata si svolgerà all'aperto, attirando appassionati e famiglie della zona.

Il cielo sopra il Pontino Tagliapietra, domenica 12, si dipingerà di tanti colori con la terza edizione della ‘Festa degli aquiloni’. Dalle 10 alle 20, l’area verde di via Agnelli sarà animata da diverse proposte dedicate a grandi e piccini: protagonisti assoluti saranno gli aquiloni che da sempre richiamano l’inizio della primavera e saranno fatti librare nell’aria dal club La Vulandra di Ferrara che proporrà una serie di esibizioni. Sarà presente anche uno stand in cui saranno distribuiti aquiloni per permettere a tutti di partecipare. A vivacizzare l’atmosfera dell’evento, inoltre, contribuiranno anche i gonfiabili dei fratelli Bisi... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Colori del cuore: il rosso torna protagonista nelle collezioni moda per la festa degli innamoratiIl rosso torna a imporsi come colore simbolo della passione, dell’attaccamento, del desiderio, non solo nei cuori ma anche sulle passerelle e nelle...

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A Bolgare torna la Festa degli AlpiniDal 10 al 19 aprile 2026 a Bolgare si terrà la Festa degli Alpini. L’appuntamento è alla Sede degli Alpini: si potrà gustare la cucina tipica all’insegna della convivialità e del divertimento. bergamonews.it

Tradizione Torna la festa di S. Antonio Abate. Benedizione degli animali e tanti eventiTutto pronto, questa domenica, per le celebrazioni in onore di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, in corso Bersaglieri: una festa molto sentita dagli abitanti di Borgo Sant’Antonio che chiama ... lanazione.it

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I convocati per #JuveGenoa: torna a disposizione Holm, assente Adzic x.com