Comunicato Stampa | Biennale di Venezia Presidente Zaia | Va trovata una soluzione
Il presidente della regione ha dichiarato che è necessario trovare una soluzione riguardo alla gestione della Biennale di Venezia. Ha sottolineato l'importanza di intervenire per affrontare le questioni aperte, senza però fornire dettagli specifici sui passaggi successivi. La comunicazione è stata rilasciata oggi, coinvolgendo le autorità e gli organizzatori dell'evento. La responsabilità editoriale del comunicato è attribuita a chi ha curato la diffusione delle informazioni.
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