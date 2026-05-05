Comunicato Stampa | CRV - Quarta commissione punto sulle Case circondariali | audizioni su Belluno e Rovigo

Oggi la Quarta commissione consiliare si è riunita per discutere delle strutture carcerarie di Belluno e Rovigo, ascoltando le relazioni delle autorità competenti. La seduta ha visto la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni locali e del sistema penitenziario, concentrandosi sulle condizioni delle case circondariali e sui progetti di intervento in corso. La discussione si è protratta nel pomeriggio, con l’obiettivo di analizzare le criticità emerse.

(Arv) Venezia, 5 maggio 2026 - Nel corso della seduta odierna, la Quarta commissione consiliare (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), nell'ambito dell'approfondimento della situazione degli istituti penitenziari veneti, con particolare riferimento al sovraffollamento, alle condizioni sanitarie e psicologiche delle persone detenute e alle condizioni di lavoro delle donne e degli uomini della Polizia penitenziaria, ha ospitato in audizione: Fabiana Sasso, Direttrice Casa circondariale di Belluno; Emanuele Bleve, Comandante Casa circondariale di Belluno; Mattia Arba, Direttore Casa circondariale di Rovigo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Quarta commissione, punto sulle Case circondariali: audizioni su Belluno e Rovigo Notizie correlate Comunicato Stampa: CRV - Sesta commissione, audizioni su personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche(Arv) Venezia, 11 marzo 2026 - La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia),... Comunicato Stampa: CRV - Quarta commissione: iniziato approfondimento su situazione negli istituti penitenziari venetiA margine dei lavori, il presidente Trevisi ha sottolineato come “la scelta di approfondire la situazione presente negli istituti penitenziari del... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Presentata la 34a edizione di Fiori e Colori che si terrà a Casale sul Sile (TV) l'1 maggio; Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione Consiglio Veneto, modifica normativa in materia di gestione dei rifiuti; Comunicato Stampa: CRV - Abbinati i progetti di legge istitutivi del Garante dei diritti delle persone anziane; Comunicato Stampa | CRV - Presentata la 34a edizione di Fiori e Colori che si terrà a Casale sul Sile TV l' 1 maggio. Comunicato Stampa: CRV - Prima, Terza, Quarta e Sesta commissione ascoltano i soggetti portatori di interesse(Arv) Venezia, 26 febbraio 2026 Nelle giornate di mercoledì 25 e di giovedì 26 febbraio si sono riunite a palazzo Ferro Fini le commissioni Prima, Terza, Quarta e Sesta per consultazioni con i ... iltempo.it Comunicato stampa di Alessandro Fontana, Manuela Chioccia e Giovanna Marconi - facebook.com facebook Comunicato stampa Presentato il 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis L’informazione nel mirino x.com