Oggi, nella seduta della Quarta commissione, si è avviato un approfondimento sulla condizione degli istituti penitenziari nella regione veneta. Sono stati ascoltati rappresentanti delle autorità penitenziarie e sono stati analizzati alcuni aspetti relativi alla gestione e alle condizioni delle carceri. La commissione ha deciso di proseguire con ulteriori indagini e audizioni nei prossimi giorni.

A margine dei lavori, il presidente Trevisi ha sottolineato come "la scelta di approfondire la situazione presente negli istituti penitenziari del Veneto è stata presa da tutti i componenti della commissione. Oggi, abbiamo attenzionato la situazione presente all'interno della Casa di reclusione di Padova e della Casa circondariale di Montorio, in provincia di Verona. Nelle prossime sedute, faremo un focus sugli altri istituti penitenziari della regione. Vogliamo cercare di capire quali siano le condizioni dei detenuti, ma anche dei lavoratori della Polizia Penitenziaria e degli Amministrativi all'interno delle carceri. È stata...

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Quarta commissione: iniziato approfondimento su situazione negli istituti penitenziari veneti

