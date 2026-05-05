Comune Manfredonia scioglimento consensuale del rapporto con la società che curava la comunicazione istituzionale

Il Comune di Manfredonia ha deciso di sciogliere di comune accordo il contratto con la società incaricata della comunicazione istituzionale. Il servizio, affidato a una società di San Severo, è durato meno di un anno. La decisione è stata presa dopo un periodo di collaborazione tra le parti, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. La comunicazione ufficiale non indica eventuali contestazioni o problemi specifici.

MANFREDONIA, è durato meno di un anno il servizio affidato alla Stinet Srl di San Severo per la comunicazione istituzionale dell’ente sipontino. Il contratto, siglato nel luglio 2025, è stato sciolto consensualmente in data 30042026 perchè nel corso dell’esecuzione del servizio. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Comune Manfredonia, scioglimento consensuale del rapporto con la società che curava la comunicazione istituzionale Notizie correlate Addio ad Anna Capone, la psicologa degli “ultimi” che curava con la culturaFondatrice di Artemente e punto di riferimento per il disagio mentale, per oltre 25 anni ha guidato il territorio verso una nuova visione... Leggi anche: Terna, ad Di Foggia firma accordo risoluzione consensuale e rinuncia a indennità fine rapporto Contenuti utili per approfondire CRISI RISCOSSIONE Manfredonia. Conti 2025, il Comune cancella 3,4 milioni di crediti: pesa la crisi della riscossioneIl rendiconto 2025 del Comune di Manfredonia restituisce la fotografia di un ente ancora impegnato in un delicato equilibrio finanziario ... statoquotidiano.it MANFREDONIA FUTURO Nuove assunzioni e progetti strategici: il Comune di Manfredonia guarda al futuroE' una settimana densa di appuntamenti e attività quella in corso a Manfredonia, come emerge dall’aggiornamento Settimana in Comune ... statoquotidiano.it