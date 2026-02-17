Addio ad Anna Capone la psicologa degli ultimi che curava con la cultura

Il 16 febbraio, Anna Capone, psicologa e psicoterapeuta di Lequile, è morta a causa di una malattia che combatteva da tempo. La sua scomparsa rappresenta una perdita grande per il territorio, dove ha dedicato gli ultimi anni a sostenere chi affronta difficoltà mentali. Con il suo lavoro, Capone ha aiutato molte famiglie del Salento, offrendo ascolto e supporto concreto. La sua passione per la cultura e la cura delle persone si rifletteva nel modo in cui si impegnava ogni giorno.

Fondatrice di Artemente e punto di riferimento per il disagio mentale, per oltre 25 anni ha guidato il territorio verso una nuova visione dell'inclusione insieme al marito Antonio Dell’Anna LEQUILE – Il Salento perde una figura fra le più umane e instancabili nel campo del sociale. Il 16 febbraio si è spenta Anna Capone, psicologa e psicoterapeuta, nota per il suo impegno decennale a favore delle persone con disagio mentale e delle loro famiglie. Insieme al marito e compagno di una vita, Antonio Dell’Anna, Anna ha fondato nel 2000 l’associazione culturale Onlus Artemente. Per oltre 25 anni, la coppia ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per il territorio, guidando l’associazione con una visione pionieristica: non solo fornire assistenza, ma abbattere lo stigma legato alla malattia mentale attraverso la cultura.🔗 Leggi su Lecceprima.it

