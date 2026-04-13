Fotografia e società | a Salerno due giorni di incontri con l' autore Franco Turcati

A Salerno si svolgono due giornate dedicate alla fotografia e alla società, con incontri che si tengono giovedì 16 e venerdì 17 aprile. L’evento si concentra sull’approfondimento della carriera e del linguaggio di Franco Turcati, artista e autore del settore. Durante le giornate, si susseguono incontri e discussioni rivolte al pubblico interessato alla fotografia e alle sue implicazioni sociali.

Giovedì 16 e venerdì 17 aprile Salerno ospita un approfondimento strutturato sulla carriera e il linguaggio di Franco Turcati. Il professionista analizza il ruolo della comunicazione visiva in due incontri aperti al pubblico, ripercorrendo oltre mezzo secolo di attività trasversale tra.🔗 Leggi su Salernotoday.it L’arte dialoga con il mondo del lavoro. A Verona due giorni di incontri tra impresa, università e voci internazionaliVerona, 23 marzo 2026 – Fare poesia per creare spazi di condivisione per la libera circolazione delle idee che mettano al centro la persona in ogni... “Pagine verdi – Incontri con l’autore” a Spazio SemeArezzo, 20 febbraio 2026 – Inizia domani, sabato 21 febbraio alle 18 presso Spazio Seme, il ciclo di incontri “Pagine verdi – Incontri con l’autore”,...