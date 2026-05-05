Comunali Salvini tiene a battesimo la lista della Lega e dà appuntamento alla piazza

Durante un evento a Reggio, il leader della Lega ha presentato ufficialmente la lista dei candidati alle prossime elezioni comunali. L'occasione ha coinciso con un tour nel Sud Italia, che ha portato il ministro nel territori calabrese, dove ha preso parte all’inaugurazione di un nuovo tratto di strada. Prima di concludere, ha annunciato un prossimo appuntamento pubblico in piazza.

Ospite a Reggio di una presentazione dei candidati della Lega al consiglio comunale, che oggi ha intercettato un tour meridionale di Matteo Salvini culminato in Calabria con l'inaugurazione del primo lotto della nuova trasversale delle Serre, il ministro leader del Carroccio tornerà prima del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali a Cascina: Donatella Legnaioli presenta la lista della Lega insieme a Matteo SalviniLa campagna elettorale di Donatella Legnaioli, candidata sindaco dello schieramento del centrodestra unito alle prossime comunali di Cascina, entra... Elezioni comunali 2026 Corato: i candidati della lista LegaAnselmi Giuseppe detto PinoBucci FrancescoButera MarioD’Introno FrancescoDe Bari GennaroDe Noia LucianaDe Palo GiacintoDi Bartolomeo PasqualeDi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Salvini sconfessa i candidati musulmani nella Lega a Vigevano: cosa cambia per la lista di Ghia; Bengalesi candidati, da Venezia a Vigevano: i partiti vanno in tilt; MORANDUZZO E IORIATTI (LEGA - CONSIGLIERI COMUNALI / TRENTO) * ONERI ASSOCIAZIONI: RINCARI MEDI DI 338 EURO, VALUTARE L’IMPATTO REALE SUI CIRCOLI DI QUARTIERE. Grandi manovre per le Comunali, Salvini elogia Spada e accelera: candidato scelto prima dell’estateIl segretario della Lega: L’ex presidente di Assolombarda è un profilo che mi piace. Ma ci sono anche altri nomi. Per il centrosinistra il rebus primarie: l’eventuale competizione interna dovrebbe s ... ilgiorno.it Elezioni Comunali, tensione nel centrosinistra. Renzi boccia il Pd e corteggia Sala: La discontinuità qui è SalviniPalazzo Castiglioni, centro congressi di Confcommercio. Tarda mattinata di ieri. Seduto in prima fila in platea c’è il sindaco Giuseppe Sala, reduce dalle polemiche con il Pd milanese. Sul palco c’è ... ilgiorno.it Elezioni comunali Messina, De Luca: "chi forza la legge rasenta la mafiosità" - facebook.com facebook Comunali a Noragugume: Rita Zaru contro Michele Corda x.com