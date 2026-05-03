Elezioni comunali 2026 Corato | i candidati della lista Lega

Per le elezioni comunali del 2026 a Corato, è stata presentata la lista della Lega con diversi candidati. Tra i nomi riportati ci sono Anselmi Giuseppe, noto come Pino, Bucci Francesco, Butera Mario, D’Introno Francesco e De Bari Gennaro. La lista include anche De Noia Luciana, De Palo Giacinto, Di Bartolomeo Pasquale, Di Ciommo Luigi, Di Rella Giacomo, Ferrara Gianluca, Ferrucci Roberta, Mangano Gennaro, Mastromauro Addolorata, detta Doriana, Mastromauro Marcello e Piancone.

Anselmi Giuseppe detto PinoBucci FrancescoButera MarioD’Introno FrancescoDe Bari GennaroDe Noia LucianaDe Palo GiacintoDi Bartolomeo PasqualeDi Ciommo LuigiDi Rella GiacomoFerrara GianlucaFerrucci RobertaMangano GennaroMastromauro Addolorata detta DorianaMastromauro MarcelloPiancone.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Corato: i candidati della lista Direzione CoratoTatò FilippoBerardi Giovanni detto GianniBucci Leonardo detto NandoCannillo IvanColabella TeresaCuviello PaoloDe Palma Cataldo detto AldoDe Palma... Elezioni comunali 2026 Corato: i candidati della lista PolisMazzilli MassimoLeo Nunzia detta TinaSqueo Francesco detto FrancoMarcone Domenico detto NicoCaronna ValentinaColella AntonioSchittulli LuigiLoizzo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026 a Corato, quattro candidati sindaco verso il voto; Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; Corato, i candidati sindaco a confronto con le imprese; L’elenco completo dei candidati al consiglio comunale. Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoPicaro: Il nostro obiettivo è presentare candidati e coalizioni per amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai nostri territori ... baritoday.it Elezioni amministrative 2026 a Corato, quattro candidati sindaco verso il votoManca sempre meno alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, che coinvolgeranno anche la città di Corato, chiamata a rinnovare sindaco e consiglio comunale. Dopo settimane di trattative, uf ... coratoviva.it Elezioni comunali Messina, presentata la lista “Lavoro e Solidarietà” a sostegno di Basile - facebook.com facebook