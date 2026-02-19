Elezioni comunali Salvini | Liste della Lega saranno fortissime a Messina e Reggio Calabria
Matteo Salvini ha annunciato che le liste della Lega a Messina e Reggio Calabria saranno molto competitive. La causa è il lavoro intenso svolto in Sicilia e Calabria per preparare le elezioni comunali. Salvini ha aggiunto che il partito sta investendo risorse e strategie per rafforzare la presenza locale. Nei prossimi mesi, i candidati della Lega presenteranno programmi concreti per risollevare le città. La campagna elettorale entra nel vivo con l’obiettivo di ottenere consensi significativi. La sfida si gioca anche sulla capacità di attrarre nuovi elettori.
Lo ha affermato il ministro intervendo in videocollegamento al direttivo regionale della Lega Sicilia in corso a Messina "In Sicilia come in Calabria stiamo già lavorando alle Amministrative e sono certo che le liste del nostro partito per i Comuni di Messina e Reggio Calabria saranno fortissime". A dirlo è statoil ministro Matteo Salvini, intervendo in videocollegamento al direttivo regionale della Lega Sicilia in corso a Messina. "Contiamo su una classe dirigente in queste due regioni che sta dando dimostrazione di grande capacità politica e amministrativa".
Casa Riformista apre alla collaborazione in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria
Reggio Calabria: Centrodestra in campo, Wanda Ferro promette svolta e sostegno da Roma per le elezioni comunali. Wanda Ferro ha annunciato che il Centrodestra si prepara a riconquistare Reggio Calabria, promettendo un impegno deciso da Roma.
Comunali Messina: Basile e De Luca stanno allestendo 10 liste, nel centrodestra e nel centrosinistra trattative per la scelta del candidato sindaco. E' già partita la campagna elettorale a Messina in vista delle elezioni comunali di primavera. Dopo le dimissioni del sindaco Basile, tutti sono mobilitati per organizzare la propria coalizione.
