Elezioni comunali Salvini | Liste della Lega saranno fortissime a Messina e Reggio Calabria

Lo ha affermato il ministro intervendo in videocollegamento al direttivo regionale della Lega Sicilia in corso a Messina “In Sicilia come in Calabria stiamo già lavorando alle Amministrative e sono certo che le liste del nostro partito per i Comuni di Messina e Reggio Calabria saranno fortissime”. A dirlo è statoil ministro Matteo Salvini, intervendo in videocollegamento al direttivo regionale della Lega Sicilia in corso a Messina. "Contiamo su una classe dirigente in queste due regioni che sta dando dimostrazione di grande capacità politica e amministrativa". ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Casa Riformista apre alla collaborazione in vista delle elezioni comunali di Reggio CalabriaCasa Riformista si prepara alle comunali di Reggio Calabria.

Reggio Calabria: Centrodestra in campo, Wanda Ferro promette svolta e sostegno da Roma per le elezioni comunali.Wanda Ferro ha annunciato che il Centrodestra si prepara a riconquistare Reggio Calabria, promettendo un impegno deciso da Roma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cabinovia, Salvini rimanda al Comune: I fondi ci sono ma serve il progetto. E sul terzo mandato: Orgogliosi di Fedriga; Caos calmo dietro le quinte; Szumski, la lista del neo consigliere regionale anche a Venezia: Noi l'alternativa ai vecchi partiti; L’interesse è per gli equilibri interni, rassegnazione per queste elezioni.

Elezioni Comunali, Salvini: le liste della Lega a Messina e Reggio Calabria saranno fortissimeIn Sicilia come in Calabria stiamo già lavorando alle Amministrative e sono certo che le liste del nostro partito per i comuni di Messina e Reggio Calabria saranno fortissime. Contiamo su una classe ... strettoweb.com

Comunali Messina: Basile e De Luca stanno allestendo 10 liste, nel centrodestra e nel centrosinistra trattative per la scelta del candidato sindacoE’ già partita la campagna elettorale a Messina in vista delle elezioni comunali di primavera. Dopo le dimissioni del sindaco Basile, tutti sono mobilitati per organizzare la propria coalizione. Sud c ... strettoweb.com

Audizione sul Piano di Assetto Idrogeologico con Autorità di Bacino, Dipartimenti regionali e Ordini professionali. “La Calabria può diventare modello nazionale di pianificazione integrata”. REGGIO CALABRIA – Un confronto istituzionale e tecnico di alto profil facebook

Museo Archeologico Reggio Calabria: lavoro per Guide Turistiche Info e requisiti nel primo commento x.com