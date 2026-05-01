Reggio Calabria | Salvini svela i candidati della Lega per Cannizzaro

Martedì 5 maggio si è tenuta a Palazzo Campanella a Reggio Calabria la presentazione ufficiale dei candidati della Lega alle prossime elezioni comunali di Cannizzaro. In questa occasione, il leader della Lega ha annunciato pubblicamente i nomi delle persone che appoggeranno la lista durante la campagna elettorale. L'evento ha segnato l'inizio delle attività di propaganda in vista del rinnovo del Consiglio comunale.

? Cosa sapere Salvini presenta i candidati Lega per Cannizzaro a Reggio Calabria martedì 5 maggio.. L'evento a Palazzo Campanella avvia la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale.. Il vicepremier Salvini arriva a Reggio Calabria martedì 5 maggio alle ore 18:00 per presentare i candidati della Lega in Sala Monteleone, presso Palazzo Campanella, con l’obiettivo di sostenere la corsa elettorale di Cannizzaro. La politica cittadina si prepara a un momento decisivo per il futuro del Comune. La sede del Consiglio regionale della Calabria ospiterà l’evento che segnerà l’inizio ufficiale della campagna elettorale per la lista della Lega, schierata a sostegno del candidato sindaco Francesco Cannizzaro all’interno della coalizione di centrodestra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: Salvini svela i candidati della Lega per Cannizzaro Notizie correlate Elezioni comunali, Salvini: "Liste della Lega saranno fortissime a Messina e Reggio CalabriaLo ha affermato il ministro intervendo in videocollegamento al direttivo regionale della Lega Sicilia in corso a Messina “In Sicilia come in Calabria... Cannizzaro presenta i dieci punti di FI per Reggio CalabriaCannizzaro presenta il piano per Reggio Calabria: Forza Italia punta al 2036, ma il candidato resta un mistero Reggio Calabria è al centro di un... Una raccolta di contenuti Elezioni Comunali, Matteo Salvini torna a Reggio Calabria per presentare i candidati della LegaSi accende la campagna elettorale a Reggio Calabria con un evento politico di primo piano: la Lega presenterà ufficialmente i propri candidati in vista delle elezioni comunali con la presenza del vice ... strettoweb.com Matteo Salvini torna in Calabria, sarà a Reggio per presentare i candidati della LegaREGGIO CALABRIA Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini torna in Calabria. Il leader della Lega sarà a Reggio il prossimo 5 maggio, come annuncia il consigliere regionale Giuse ... corrieredellacalabria.it