comunali di reggio calabria fratoianni rilancia il centrosinistra

Alle elezioni comunali di Reggio Calabria, il leader di un partito di centrosinistra ha dichiarato che questa tornata rappresenta un punto di partenza per la ripresa a livello nazionale. Fratoianni ha espresso il suo sostegno al centrosinistra locale, sottolineando l’importanza di questa sfida elettorale per il futuro politico del Paese. La campagna elettorale si concentra sulla corsa per il governo della città, con diversi candidati in lizza.

Comunali di Reggio Calabria, Fratoianni a sostegno del centrosinistra: “Da qui parte la riscossa nazionale”. Mentre Salvini presentava la lista della Lega in vista delle amministrative di Reggio, il centrosinistra ha scelto un’altra scena e un altro tono. Sul palco è arrivato Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, per una delle prime uscite nazionali della campagna. La sua presenza, ha detto, è la prova che la città “conta oltre i suoi confini” e che le Comunali di Reggio hanno un valore che supera il perimetro locale. Una serata che intreccia politica, identità e territorio. Ad aprire l’incontro è Emanuela Marcianò, cantautrice e candidata, che offre al pubblico una canzone come gesto inaugurale.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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