Il centrosinistra è vivo La vittoria rilancia il confronto in vista delle comunali 2027

Non solo un voto, ma un messaggio politico. Un segnale che rimescola le carte e rilancia il confronto tra gli schieramenti. A Lucca l’esito del referendum riapre infatti il confronto tra le forze in campo, con la vittoria del "no" che diventa subito chiave di lettura per interpretare gli equilibri futuri della città. A parlarcene è Enzo Alfarano, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, che commenta con soddisfazione l’esito del referendum. "Siamo contenti per la vittoria del No, abbiamo lavorato molto in questa campagna elettorale - commenta Enzo Alfarano –. Ci tengo a sottolineare che questa vittoria, soprattutto nella... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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