Comunali Cesa a Reggio Calabria | Questa città ha bisogno di una svolta
Durante un evento pubblico a Reggio Calabria, un rappresentante della Democrazia Cristiana ha dichiarato che il partito torna in città con l’obiettivo di cambiare l’orientamento politico locale. Ha ricordato il ruolo storico della formazione politica nel dopoguerra e ha espresso la volontà di contribuire a un nuovo slancio per la città, con particolare attenzione ai giovani e alle prospettive future.
"La Democrazia Cristiana, lo scudo crociato, tornano a Reggio Calabria. La Dc è un partito che ha rifondato l'Italia nel dopoguerra e che vuole dare una svolta anche alla politica anche qui a Reggio Calabria, ridare speranza ai giovani di questa città. E lo si fa non usando la politica degli.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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