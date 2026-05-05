Comunali Cesa a Reggio Calabria | Questa città ha bisogno di una svolta

Durante un evento pubblico a Reggio Calabria, un rappresentante della Democrazia Cristiana ha dichiarato che il partito torna in città con l’obiettivo di cambiare l’orientamento politico locale. Ha ricordato il ruolo storico della formazione politica nel dopoguerra e ha espresso la volontà di contribuire a un nuovo slancio per la città, con particolare attenzione ai giovani e alle prospettive future.