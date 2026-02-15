Reggio Calabria | Centrodestra in campo Wanda Ferro promette svolta e sostegno da Roma per le elezioni comunali

Wanda Ferro ha annunciato che il Centrodestra si prepara a riconquistare Reggio Calabria, promettendo un impegno deciso da Roma. La deputata ha spiegato che l’obiettivo è portare risorse e attenzione all’amministrazione locale, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le infrastrutture. La candidata ha anche ricordato che il partito sta lavorando già da settimane per raccogliere il sostegno dei cittadini.

Reggio Calabria, il Centrodestra Punta alla Riconquista: Wanda Ferro Annuncia un Impegno Forte da Roma. Reggio Calabria è al centro di una nuova sfida politica. Il sottosegretario del Governo Meloni, Wanda Ferro, ha ribadito con forza l'intenzione del centrodestra di riconquistare l'amministrazione comunale, promettendo un sostegno concreto da Roma e un rinnovato slancio per la città. L'annuncio è arrivato nel corso di un evento dedicato agli esponenti locali del centrodestra, segnando l'inizio di una campagna elettorale che si preannuncia intensa. Un Passato Controverso e la Promessa di un Nuovo Inizio.