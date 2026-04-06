Comunali Salerno il messaggio della Cisl provinciale ai candidati | Questa città ha bisogno di un progetto chiaro

Il documento del sindacato interviene sulle principali criticità: sicurezza urbana, degrado dei quartieri, politiche giovanili, emergenza abitativa, precarietà lavorativa, tutela ambientale e mobilità La Cisl di Salerno ha presentato ai candidati a sindaco il documento di impegni Patto per la città - Lavoro, coesione, legalità e sviluppo sostenibile, un programma che chiama la futura amministrazione a un modello di governance partecipata, fondato su responsabilità condivisa e confronto stabile. “Salerno - afferma Marilina Cortazzi, segretaria generale della Cisl provinciale - ha bisogno di un progetto chiaro che unisca sviluppo, equità sociale e qualità del lavoro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Elezioni amministrative Salerno, il messaggio della Cisl ai candidati a sindaco: “Questa città ha bisogno di un progetto chiaro”Tempo di lettura: 2 minutiLa Cisl di Salerno ha presentato ai candidati a sindaco il documento di impegni “Patto per la città – Lavoro, coesione,...

Bianconi: "Arezzo ha bisogno di un genitore, onesto e innamorato della città. Candidati così ci sono""Arezzo ha bisogno di un babbo o di una mamma che prenda per mano la città, in modo semplice e metta a posto le cose.

Temi più discussi: Elezioni comunali a Campagna: Amoruso e Moscato si candidano a sindaco; Elezioni amministrative, il messaggio della Cisl provinciale ai candidati a sindaco di Salerno: Questa città ha bisogno di un progetto chiaro; Taylor Swift, avrebbe origini italiane: un documento parla di una famiglia del Cilento; Comunali Salerno, Marenghi: rilanciare la città. Cirielli: tempo di voltare pagina.

Salerno. Elezioni comunali, Claudio D’Elia (M5S): Lanocita è la garanzia di libertà che aspettava. ‘Insieme per superare la politica di professione e rimettere al centro i cittadini.A seguito della presentazione ufficiale della candidatura a Sindaco dell'avvoc ... teleradio-news.it

Comunali Salerno: il campo largo sceglie Lanocita, candidato Sindaco per il cambiamento della cittàStampa Si compatta il cosiddetto campo largo in vista delle prossime elezioni comunali a Salerno. Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, insieme a diverse realtà civiche e associative del terr ... salernonotizie.it

AgendaPolitica.it. . Salerno, Comunali 2026. Enzo Maraio (Avanti-Psi): "Il 9 Aprile annunceremo il nome del nostro candidato Sindaco" #salerno #avantipsi #comunali2026 #ElezioniComunali2026 #AgendaPolitica facebook