Confartigianato Imprese Arezzo e Cna organizzano un incontro pubblico con i candidati a Sindaco

Confartigianato Imprese Arezzo e CNA Arezzo hanno programmato un incontro pubblico con i candidati alla carica di sindaco del Comune di Arezzo, previsto prima delle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio 2026. L’evento si svolgerà nel capoluogo toscano e vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dei candidati alla guida del Comune. L’obiettivo è offrire un momento di confronto pubblico sui temi locali.

Arezzo, 13 aprile 2026 – C onfartigianato I mprese Arezzo e CNA Arezzo organizzano un incontro pubblico con i candidati a Sindaco del Comune di Arezzo in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. L’appuntamento è per mercoledì 22 aprile alle ore 17.30 presso la Borsa Merci. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto diretto tra il mondo delle imprese e i candidati, sui temi strategici per lo sviluppo economico e sociale del territorio nel periodo 2026–2031. Interverranno: – Egiziano Andreani (Democrazia Sovrana Popolare) – Vincenzo Ceccarelli (Alleanza Progressista e Civica “Arezzo Partecipa”) – Marcello Comanducci (Lista Civica “FARE”) – Marco Donati (Liste Civiche “SCELGO AREZZO”) – Michele Menchetti (Lista Indipendente “PER AREZZO”) L’incontro sarà moderato dai giornalisti Ilaria Vanni e Luca Caneschi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confartigianato Imprese Arezzo e Cna organizzano un incontro pubblico con i candidati a Sindaco Leggi anche: “Visioni a confronto. Incontro pubblico con i candidati a Sindaco di Arezzo” Abbattimento tigli secolari: Comitato cittadino e Legambiente organizzano un incontro pubblicoLa riunione si prefigge di analizzare lo stato attuale della situazione e coordinare le prossime azioni in difesa del verde pubblico Vanno avanti le...