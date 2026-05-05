In Italia, durante la primavera, molte persone residenti all’estero cercano di acquistare una casa nel paese. Tra le mete preferite ci sono Como e il Salento, considerate destinazioni popolari per chi desidera investire in immobili italiani. Le richieste di acquisto sono in aumento in questa stagione, offrendo possibilità di acquisto per chi cerca una proprietà nel nostro paese.

La primavera è la stagione dei nuovi inizi e, per chi sogna una casa in Italia dall’estero, questo si traduce in opportunità concrete. Secondo i dati di Gate-away.com, portale immobiliare dedicato agli acquirenti internazionali, le richieste di acquisto nel periodo aprile-giugno sono cresciute del +52,23% negli ultimi cinque anni. Questi mesi si confermano così la vera “alta stagione” del mercato immobiliare internazionale italiano. Chi compra casa. La domanda internazionale di case in Italia è ampia e diversificata. Gli Stati Uniti guidano con oltre un quarto delle richieste (26,28%), seguiti dal Regno Unito (12,88%) e da una componente europea molto attiva che include Germania, Francia, Paesi Bassi e Svizzera.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Comprare casa in Italia, per residenti all’estero Como e Salento sono le mete più ambite

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