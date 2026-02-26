Caltagirone isola felice per gli stranieri | terza in Italia tra le mete per comprare casa

Nel 2025 Caltagirone si conferma tra le mete preferite dagli acquirenti stranieri interessati a comprare casa in Italia, posizionandosi al terzo posto in una classifica che vede predominare Ostuni e Santa Maria del Cedro. La crescente domanda internazionale evidenzia un interesse consolidato per questa località, che si distingue per la sua attrattiva tra gli investitori stranieri. La tendenza si mantiene stabile nel tempo, indicando un trend di mercato in evoluzione.

È cresciuta nel 2025 la domanda estera di case nelle città italiane. Caltagirone figura al terzo posto di questa classifica, preceduta soltanto da Ostuni (Brindisi) e Santa Maria del Cedro (Cosenza), rispettivamente prima e seconda, e seguita da Noto. A darne notizia è QuiFinanza, il magazine. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

