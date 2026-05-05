Prende il via oggi, sui campi del Tc Prato, il tabellone principale del 42° Torneo Internazionale Junior "Città di Prato", uno degli appuntamenti più attesi del panorama giovanile. Dopo due giorni di qualificazioni, la manifestazione entra nella fase decisiva, con le finali in programma sabato. Le "quali" hanno promosso al main draw quattro giocatori per il maschile e altrettante giocatrici per il femminile, completando un lotto di partecipanti di alto profilo tecnico. Nel tabellone femminile di qualificazione ha impressionato Lavinia Guerresco, capace di eliminare la svizzera Ana Frommenwiler al super tie-break. Avanza anche la toscana Alessandra Fiorillo, che ha superato Asia Basiletti in due set conquistando il pass per il main draw.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Completati i tabelloni, si parte. Ecco i favoriti (anche gli azzurri)

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