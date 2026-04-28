La squadra di pallavolo partirà dal match di Civitanova Marche per l'inizio dei play-off. Sono stati pubblicati i due tabelloni ufficiali per la fase a eliminazione diretta, confermando le date e le squadre coinvolte. La formazione si prepara a affrontare questa fase dopo aver concluso la regular season, con l'obiettivo di proseguire nel torneo. La sfida di Civitanova rappresenta il primo passo di questa fase ad eliminazione diretta.

Come ipotizzato e già anticipato su queste colonne, la post season della Tarros inizierà da Civitanova Marche. Infatti i biancoblù di coach Massimiliano Domizioli battendo Vasto nell’ultima giornata di campionato si sono confermati quale 2ª forza del girone D della serie B Interregionale e dunque ospiteranno gli spezzini nei play-off, che, va ricordato, negli ottavi sono tutte sfide incrociate tra i due gironi. In virtù dei risultati e delle classifiche finali questa è la composizione dei due tabelloni dei play-off e le relative sfide degli ottavi che inizieranno il prossimo week-end. Tabellone ‘A’: Lucca (1C)-Forlimpopoli (8D), Recanati (4D)-Virtus Siena (5C), Costone Siena (3C)-Bisceglie (6D), Civitanova (2D)-Tarros Spezia (7C).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Tarros parte da Civitanova. Play-off, ecco i due tabelloni

Notizie correlate

Tarros, scommessa play-offArchiviata la pratica ‘salvezza’ la Tarros ora punta dritto sui play-off per dare lustro alla propria stagione.

Tarros, che impresa! Vittoria e play-offCOSTONE SIENA 73 TARROS SPEZIA 76 (22-17, 34-36, 47-56) COSTONE SIENA: Masciarelli 17, Zocca 11, Massari ne, Nasello 17, F.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La Tarros parte da Civitanova. Play-off, ecco i due tabelloni; La Tarros Sarzanese sbanca il torneo Primavera Rossonera con i 2013 e i 2014; Impresa Spezia Basket Tarros: Costone battuto e pass per i Play-Off; Tarros al completo contro Don Bosco, si gioca per la salvezza matematica.

Tarros travolge il CecinaTARROS SPEZIA: Lamperi 8, Puccioni 10, Kmetic ne, Ramirez 2, Tedeschi ne, Farusi ne, Sabbadini ne, Tedoldi 5, Pesenato 8, Deri 7, Petrushevski 11, Cellerini 24. All ... msn.com

Tarros, che impresa! Vittoria e play-offGli spezzini nell’ultima gara della regular season espugnano il parquet della vice capolista Costone Siena e centrano l’obiettivo ... msn.com

Tutto pronto! La città di Sarzana e la SSD Tarros Sarzanese sono pronte ad accogliere le 16 squadre che prenderanno parte alla 4ª edizione del Gran Galà SITEMAR, torneo riservato alla categoria Esordienti 1° anno, quest'anno dedicata ai 2014 dil. e 20 - facebook.com facebook