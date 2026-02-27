La stagione di MotoGP 2026 è partita in Thailandia, con l'Aprilia che si avvicina ai livelli della Ducati. Marquez, pilota di spicco, frena la partenza e si prepara a competere con i favoriti del campionato. Tra i principali pretendenti ci sono anche altri piloti di punta che cercano di mettere in difficoltà gli avversari fin dalle prime gare.

Inizia la stagione 2026 in Thailandia con l'Aprilia che è arrivata ai livelli della Ducati ufficiale del campione del mondo: sul circuito di Buriram le prime verità Dopo una lunga attesa e i test invernali, parte il mondiale della MotoGP con l'appuntamento in Thailandia, sul circuito Chang International di Burinam. Già definite le sfide della stagione: i due fratelli spagnoli, Marc Marquez campione del mondo in carica, ed Alex contro Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, sulla nuova Aprilia. E allora scopriamo le quote vincente mondiale MotoGP 2026 che si concluderà il 22 novembre a Valencia. Non solo dopo le prove invernali ma anche... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, si parte: chi può battere Marquez? Ecco tutti i favoriti

Leggi anche: MotoGP, il Mondiale 2026 parte dalla Thailandia. Marc Marquez contro tutti, tutti contro Marc Marquez!

Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: si parte alle 4.00, Bagnaia e Bezzecchi sfidano i Marquez

MotoGP Marc Marquez Ducati Lenovo Team

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: MotoGP, tutti i piloti per il Mondiale 2026: la griglia completa; Gli orari del Gran Premio PT della Thailandia; MotoGP | Bezzecchi: Bagnaia in Aprilia? Per me non è importante chi c'è dall'altra parte del box; MotoGP Thailandia: gli orari TV del primo GP stagionale.

MotoGp, parte da Buriram l’assalto di Bezzecchi al trono di MarquezMarco Bezzecchi con i fratelli Marquez inaugura la MotoGp 2026. È stato il viserbese ad affiancare i due spagnoli della Ducati nella prima conferenza ... corriereromagna.it

MotoGP, Domenicali su Liberty Media: Show e sport possono convivere: la polemica è sterileMotoGP: VIDEO - Per il CEO di Ducati l’arrivo di Liberty Media può portare elementi nuovi e far crescere la MotoGP anche tra chi oggi non la segue. L’idea di rendere l’evento più accessibile e più a ... gpone.com

La empresa china ha revelado la mayor parte de la ingeniería alemana. Podría ser el primer paso para planificar su llegada a MotoGP tras el intento fallido con KTM. - facebook.com facebook

#MotoGP #ThaiGP Tra i piloti titolari della MotoGP 2026 ci sono complessivamente 16 Campioni del Mondo. In questo gruppo ci si dimentica spesso di Raul Fernandez, in trionfo nel Mondiale Junior Moto3 2018. Un'omissione anche da parte dello stesso pro x.com