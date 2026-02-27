MotoGP si parte | chi può battere Marquez? Ecco tutti i favoriti

Da gazzetta.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione di MotoGP 2026 è partita in Thailandia, con l'Aprilia che si avvicina ai livelli della Ducati. Marquez, pilota di spicco, frena la partenza e si prepara a competere con i favoriti del campionato. Tra i principali pretendenti ci sono anche altri piloti di punta che cercano di mettere in difficoltà gli avversari fin dalle prime gare.

Inizia la stagione 2026 in Thailandia con l'Aprilia che è arrivata ai livelli della Ducati ufficiale del campione del mondo: sul circuito di Buriram le prime verità Dopo una lunga attesa e i test invernali, parte il mondiale della MotoGP con l'appuntamento in Thailandia, sul circuito Chang International di Burinam. Già definite le sfide della stagione: i due fratelli spagnoli, Marc Marquez campione del mondo in carica, ed Alex contro Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, sulla nuova Aprilia. E allora scopriamo le quote vincente mondiale MotoGP 2026 che si concluderà il 22 novembre a Valencia. Non solo dopo le prove invernali ma anche... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

motogp si parte chi pu242 battere marquez ecco tutti i favoriti
© Gazzetta.it - MotoGP, si parte: chi può battere Marquez? Ecco tutti i favoriti

Leggi anche: MotoGP, il Mondiale 2026 parte dalla Thailandia. Marc Marquez contro tutti, tutti contro Marc Marquez!

Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: si parte alle 4.00, Bagnaia e Bezzecchi sfidano i Marquez

MotoGP Marc Marquez Ducati Lenovo Team

Video MotoGP ? Marc Marquez ? Ducati Lenovo Team

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: MotoGP, tutti i piloti per il Mondiale 2026: la griglia completa; Gli orari del Gran Premio PT della Thailandia; MotoGP | Bezzecchi: Bagnaia in Aprilia? Per me non è importante chi c'è dall'altra parte del box; MotoGP Thailandia: gli orari TV del primo GP stagionale.

motogp si parte chiMotoGp, parte da Buriram l’assalto di Bezzecchi al trono di MarquezMarco Bezzecchi con i fratelli Marquez inaugura la MotoGp 2026. È stato il viserbese ad affiancare i due spagnoli della Ducati nella prima conferenza ... corriereromagna.it

MotoGP, Domenicali su Liberty Media: Show e sport possono convivere: la polemica è sterileMotoGP: VIDEO - Per il CEO di Ducati l’arrivo di Liberty Media può portare elementi nuovi e far crescere la MotoGP anche tra chi oggi non la segue. L’idea di rendere l’evento più accessibile e più a ... gpone.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.