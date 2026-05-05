Complanarina | dal 27 giugno blocchi sulla Nuova Estense per i lavori

Dal 27 giugno saranno istituiti blocchi sulla strada Nuova Estense per l’avvio di lavori di sistemazione. Le chiusure interesseranno specifici tratti, influendo sulla circolazione nel territorio di Mugnano. I provvedimenti si protrarranno per un certo periodo, e si prevede che il traffico subirà variazioni significative durante l’occupazione delle corsie. I dettagli riguardano i percorsi alternativi e le tempistiche di intervento.

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