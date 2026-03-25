Via libera al completamento della Complanarina il cavalcavia dell' Estense chiuderà in estate

Nella giornata di lunedì 23 marzo si è svolto un incontro tra il sindaco e una delegazione di tecnici di Autostrade per l’Italia per discutere sull’avanzamento dei lavori della Complanarina. Durante l’incontro si è parlato delle prossime fasi di cantiere, con particolare attenzione alla chiusura del cavalcavia dell’Estense prevista per l’estate. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui dettagli dei lavori o sulle tempistiche.

Incontro in Comune tra il Sindaco e gli assessori con i tecnici di Autostrade per l'Italia. Dopo il decreto del Mit si può ripartire. Mezzetti: "E' uno degli ultimi tasselli di un'opera tanto importante, quanto attesa dal territorio" Superata l'empasse tra Autostrade e Ministero, dunque, sarà possibile procedere anche con le operazioni di intersezione con il sottopasso che attraversa la SS12, meglio conosciuto come il ponte della nuova Estense. Operazione complessa che richiederà l’interruzione temporanea del traffico lungo un tratto di statale e di conseguenza comporterà importanti disagi alla circolazione sul principale asse che collega la zona sud della provincia al capoluogo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Via libera al completamento della Complanarina, il cavalcavia dell'Estense chiuderà in estate Articoli correlati Cavalcavia dell’Affrico, lavori dopo l’estateNuove limitazioni al traffico sul cavalcavia di viale Lungo l’Affrico, tra piazza Alberti e il quartiere di Campo di Marte. Via libera allo svincolo di Scopoli: "Verso il completamento della “77“"La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle infrastrutture Francesco De Rebotti, ha approvato l’intesa raggiunta sulla localizzazione per la... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Via libera Temi più discussi: Via libera al progetto per l'urbanizzazione primaria di alcune vie del quartiere Casa Santa; Mondovì: via libera al prolungamento della Tangenziale. Aggiudicati i lavori per 170 milioni; Via libera da Iveco alla vendita della sezione difesa a Leonardo; Parco Acqua Acetosa, addio cattedrale nel deserto: arrivano i collegamenti ciclabili e le altalene giganti sul fiume. Monza: via libera al piano mobilità in zona ospedale San GerardoMONZA - Via libera al documento di indirizzo che darà il via alla trasformazione dell’area circostante l'ospedale San Gerardo. L’obiettivo è ... monzaindiretta.it Via Pepe, approvato il progetto esecutivo per completare la palazzina ATERInvestimento da oltre 1,19 milioni di euro per restituire alla città nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica ... abruzzonews.eu Iran: "Via libera al transito sicuro nello Stretto di Hormuz per le navi dei Paesi non belligeranti" Il 25 marzo, ora locale, la Missione permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite ha diffuso una dichiarazione in cui garantisce la libera navigazione nello Stretto di - facebook.com facebook Iran: attacchi missilistici contro Israele. Via libera al transito di “navi non ostili” nello Stretto di Hormuz – DIRETTA x.com