Como arrestato 19enne | sventato furto di un monopattino alle 4 | 00

Nella notte tra ieri e oggi, alle 4:00, un giovane di 19 anni è stato arrestato a Como con l’accusa di aver tentato di rubare un monopattino. Il proprietario, svegliato dal rumore, ha notato due persone vicino al veicolo e ha chiamato le forze dell’ordine. Mentre una delle due persone è stata fermata, l’altra è riuscita a fuggire prima dell’arrivo delle autorità.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il proprietario a scoprire i ladri in piena notte?. Chi era il secondo complice scappato dopo l'arresto del ragazzo?. Quali precedenti penali nascondeva il diciannovenne fermato dalla polizia?. Perché il magistrato ha deciso per il giudizio di direttissima?.? In Breve Il diciannovenne di Bosisio Parini ha precedenti per furto e minaccia aggravata.. Il secondo complice è fuggito via F.lli Rosselli senza essere identificato.. Il magistrato ha fissato l'udienza per il nuovo incontro a fine maggio.. Le telecamere del bar hanno ricostruito l'azione avvenuta alle ore 4:00.. Un 19enne residente a Bosisio Parini è stato arrestato dalla polizia a Como dopo un tentativo di furto avvenuto intorno alle 4 di notte in via F.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Como, arrestato 19enne: sventato furto di un monopattino alle 4:00 Notizie correlate Leggi anche: Tentano di rubare un monopattino alle 4 di notte: scoperti dal proprietario, arrestato 19enne a Como Leggi anche: Como, tenta di rubare un monopattino elettrico fuori dal bar a notte fonda: arrestato un 19enne Una raccolta di contenuti Como, tenta di rubare un monopattino elettrico. Arrestato un 19enne tunisinoLa polizia di Como nelle prime ore della mattinata di oggi ha arrestato per tentato furto aggravato un 19enne tunisino, regolare sul territorio e ... espansionetv.it Como, tenta di rubare un monopattino elettrico fuori dal bar a notte fonda: arrestato un 19enneUn 19enne tunisino è stato arrestato a Como per tentato furto aggravato di un monopattino elettrico. Aveva precedenti per reati simili. virgilio.it