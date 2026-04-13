Droga sintetica in pacchi dall’Olanda | arrestati due trentenni bresciani

Due uomini di circa 30 anni, residenti in provincia di Brescia, sono stati arrestati nelle ultime ore dalla polizia. Le operazioni sono state condotte in due interventi distinti e hanno riguardato il sequestro di droga sintetica nascosta all’interno di pacchi provenienti dall’Olanda. I soggetti, già noti alle autorità, sono stati fermati nell’ambito di indagini mirate a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Brescia, 13 aprile 2026 - La droga? In anonimi pacchi spediti dall’Olanda. La "Squadra Mobile" ha arrestato, nell'ambito di due distinte operazioni antidroga, due 30enni residenti in provincia, noti alle forze dell’ordine. A seguito di una segnalazione relativa alla presenza da uno spedizioniere, di due pacchi sospetti provenienti dall'Olanda, è stata avviata un’indagine che ha permesso di individuare i destinatari finali delle due spedizioni. In particolare, uno di questi individui si era fatto spedire il pacco indicando false generalità. Individuato dagli investigatori, l'uomo veniva bloccato al momento della consegna del pacco contenente 52 grammi di M.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga sintetica in pacchi dall’Olanda: arrestati due trentenni bresciani Pacchi sospetti dall'Olanda: all'interno droga per 100mila euro, arrestati tre brescianiMezzo chilo tra ecstasy, droghe sintetiche, hashish e popper, sette telefoni cellulari e una consistente somma di denaro ritenuta provento dello... Droga sintetica nei pacchi dall’OlandaBrescia, 17 febbraio 2026 – Tre etti di Mpdv, metilenediossiporovaleron, una nuova droga sintetica con effetti peggiori e più potenti della cocaina.