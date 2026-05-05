Commosso addio a Vittoria Adami Nepi | Testimone della storia di questa città

È scomparsa a novanta anni Vittoria Adami Nepi, figura conosciuta a Siena fin dagli anni Sessanta. Ha ricoperto ruoli di rilievo nella Nobile Contrada dell’Aquila, tra cui quello di capitana e rettore del collegio dei maggiorenti. La sua presenza è stata riconosciuta come testimonianza della storia della città e della contrada. La notizia ha suscitato commozione tra coloro che l’hanno conosciuta.

A novanta anni ci ha lasciato Vittoria Adami Nepi, figura di rilievo già nella Siena dagli anni Sessanta, ex capitana e rettore del collegio dei maggiorenti della Nobile Contrada dell’Aquila. Fu impegnata nel massimo ruolo paliesco nell’intensa annata del 1985, quando l’Aquila corse entrambe le Carriere. Passione e competenza anche nella sua professione: fu infatti anche presidente del Centro Guide Siena a cui contribuì a dare un nuovo impulso di un lavoro sempre in continuo aggiornamento. Le stesse guide così la ricordano il un loro messaggio: "La storia e le storie di Siena attraverso gli occhi di una testimone d’eccezione. Una cara nostra amica, la sua lunga vita l’ ha resa testimone e protagonista di momenti cruciali della storia di questa citta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Commosso addio a Vittoria Adami Nepi: "Testimone della storia di questa città" Notizie correlate Leggi anche: Caserta celebra Oscar: l'addio commosso della città al 'Re' del basket Leggi anche: Addio pasticceria Giudici. Pezzo di storia della città: "Iniziai come garzone"