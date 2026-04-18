Caserta celebra Oscar | l' addio commosso della città al ' Re' del basket

Caserta si è stretta intorno alla memoria di Oscar Schmidt, noto come il 'Re' del basket, scomparso venerdì sera all'età di 68 anni. La città, dove ha trascorso otto anni della sua carriera, ha dedicato momenti di commozione per ricordare la figura di questo atleta. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni di dolore e rispetto tra cittadini e appassionati.

Caserta ricorda Oscar Schmidt. O Rey, 8 anni all’ombra della Reggia, si è spento nella serata di venerdì all’età di 68 anni.Un nome che ha portato il nome di Caserta tra le città della pallacanestro mondiale. “Quando sono venuto mi dicevano ‘Cosa vai a fare in una piccola città del sud che.🔗 Leggi su Casertanews.it

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