La pasticceria Giudici chiude le sue porte dopo molti anni di attività. Un dipendente, che ha iniziato come garzone, ha annunciato il suo addio, affermando di lasciare con dispiacere perché quel lavoro è stato parte della sua vita. La notizia segna la fine di un capitolo per un punto di riferimento storico della città. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli.

"Lascio con dispiacere, questo lavoro è stato parte della mia vita. Ma ogni cosa ha un inizio e una fine". Paolo Giudici, 86 anni il prossimo ottobre, è stato per 52 anni titolare dell’omonimo bar-pasticceria in piazza Dalla Chiesa, a due passi dal cinema Troisi. Il suo esercizio era un’istituzione a San Donato: aperto dal 1974, ha contribuito a scrivere la storia commerciale della città. La decisione di chiudere era nell’aria e ora si è concretizzata: quando, nei giorni scorsi, insieme alla sua collaboratrice Florica Mihali, ha servito gli ultimi caffé ai clienti più affezionati, alcuni di loro erano commossi. Del resto, dal suo bar sono passate intere generazioni: "Alcuni clienti, che ai tempi erano ragazzini, hanno continuato a venire qui insieme ai loro figli".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio pasticceria Giudici. Pezzo di storia della città: "Iniziai come garzone"

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