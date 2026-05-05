Un nuovo piano sanitario ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibile chiusura di servizi essenziali, tra cui l’emodinamica a Termoli. La decisione potrebbe comportare la perdita di un punto di riferimento per i pazienti che necessitano di interventi urgenti, influenzando direttamente la qualità delle cure offerte. La questione sta suscitando discussioni tra cittadini e rappresentanti locali, che temono ripercussioni sulla sopravvivenza di coloro che usufruiscono di tali servizi.

? Cosa scoprirai Come influirà la chiusura dell'emodinamica a Termoli sulla sopravvivenza dei pazienti?. Perché il nuovo centro di maternità di Isernia non garantisce sicurezza?. Chi ha deciso di trasformare l'ospedale di Agnone in ospedale di comunità?. Quali conseguenze avrà lo spopolamento delle aree interne per i giovani?.? In Breve Chiusura emodinamica a Termoli e punto nascita a Isernia aumentano rischi clinici.. Declassamento ospedale Caracciolo di Agnone penalizza l'area durante i mesi invernali.. Regime commissariale ventennale in Molise evidenzia fallimento politico e tagli strutturali.. Spopolamento aree interne e isolamento anziani derivano dai tagli ai presidi locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comitati: il nuovo piano sanitario rischia la desertificazione sociale

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