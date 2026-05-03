PD Isernia | il nuovo Piano Sanitario taglia i servizi alle aree fragili

Il nuovo Piano Sanitario approvato per la provincia ha comportato la riduzione di alcuni servizi nelle aree più fragili. Tra le modifiche più rilevanti, la chiusura del punto nascita avrà effetti sulla popolazione locale, in particolare sulla natalità. Inoltre, in Alto Molise e ad Agnone sono stati eliminati diversi servizi sanitari che prima erano disponibili, modificando così l'accesso alle cure per i residenti di queste zone.

? Cosa scoprirai Come influirà la chiusura del punto nascita sulla demografia di Isernia?. Quali servizi spariranno concretamente nelle zone dell'Alto Molise e di Agnone?. Chi ha deciso di ridurre le guardie mediche nelle aree isolate?. Perché il commissariamento regionale non ha impedito il taglio dei presidi?.? In Breve Chiusura punto nascita a Isernia e declassamento ospedale di Agnone.. Riduzione guardie mediche e chiusura emodinamica a Termoli.. Ilenia Malavasi presenta interpellanza urgente alla Commissione Affari Sociali.. Richiesta incremento Fondo sanitario nazionale al 7% del PIL.. La Federazione provinciale del PD di Isernia ha lanciato un attacco durissimo contro il nuovo Piano Operativo Sanitario, denunciando una manovra che ridurrebbe drasticamente la presenza pubblica nei territori più fragili del Molise.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PD Isernia: il nuovo Piano Sanitario taglia i servizi alle aree fragili Notizie correlate Il Centro Mimosa per offrire servizi alle persone fragiliUn luogo pensato per combattere l’isolamento e offrire occasioni di socialità agli anziani della città. Calabria, anziani e cure: il “taxi sanitario” colma il divario tra aree remote e accesso alle prestazioni mediche.La Calabria punta a un nuovo servizio di assistenza sanitaria domiciliare per i suoi anziani: il “taxi sanitario”. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Via Emodinamica Termoli e Punto Nascite Isernia, la protesta; Sanità, Gravina: quello che temevamo si è avverato. La partita si gioca a Roma. Neonato salvato d’urgenza al Veneziale riaccende caso Piano sanitario: Servono derogheUn neonato è stato salvato grazie a un cesareo d’urgenza all’ospedale Veneziale di Isernia, ma il caso riaccende il confronto sulla sanità molisana. A ... primonumero.it Nuovo Piano socio sanitario, iniziato l’esame in commissionePer il Pd un testo che va decisamente migliorato. I dem chiedono chiarezza sui numeri e le risorse del fabbisogno del personale medico, infermieristico ed un programma di assunzioni, sia negli ... quotidianosanita.it Una posizione netta sul nuovo Piano sanitario regionale per tutelare i territori montani e i tempi di soccorso facebook Lacorazza (Pd), facciamo entrare la medicina di genere nel Piano Sanitario lucano #ANSA x.com