Cento Carnevale da record | sfilata internazionale con delegazione da Israele e forte impatto economico

Cento ha organizzato un Carnevale da record, attirando migliaia di visitatori e portando un considerevole giro di affari. La sfilata internazionale, con carri colorati e una delegazione da Israele, ha portato in città turisti e operatori economici, creando un fermento che si è fatto sentire anche nei negozi e nei ristoranti locali.

Cento, un Carnevale da record: carri, camper e una delegazione da Israele tra la folla. Cento ha vissuto un fine settimana di festa culminato in una sfilata di carnevale che ha attirato migliaia di persone e un indotto economico significativo per la città. L'evento, conclusosi domenica 16 febbraio 2026, ha visto la partecipazione di gruppi provenienti da diverse regioni italiane e, per la prima volta, una delegazione da Israele, a testimonianza del crescente appeal internazionale della manifestazione. Un mare di colori e un pubblico in crescita. Il cielo terso di domenica ha offerto la cornice ideale per la sfilata lungo Corso Guercino, gremito di spettatori dopo le piogge del sabato.