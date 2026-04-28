COMICON Napoli 2026 McGinley da Scrubs One Piece From e Caparezza | ospiti globali e record | VIDEO

Il COMICON Napoli 2026 si riconferma come uno dei principali festival europei, con una vasta offerta culturale e numeri che testimoniano la sua crescita. Tra gli ospiti più attesi ci sono attori di serie televisive, artisti internazionali e musicisti, mentre gli eventi registrano un record di partecipazione. L’edizione si distingue anche per l’ampia presenza di giovani e appassionati, che affollano le varie aree del festival.

Ventisei anni e non sentirli. Il COMICON Napoli si conferma uno dei primi cinque festival europei per dimensione e proposta culturale, un dato che trova riscontro nei numeri e nella capacità di intercettare il pubblico più giovane. Con un’età media inferiore ai 25 anni (60%), la rassegna rafforza.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate COMICON Napoli 2026: da John C. McGinley di Scrubs a Zerocalcare, ospiti e anteprime imperdibiliL'amatissimo interprete di Scrubs è solo uno dei tanti ospiti attesi per la nuova edizione della manifestazione, di scena dal 30 aprile al 3 maggio... Leggi anche: Comicon: a Napoli arriva John C. McGinley, il Dr. Cox di Scrubs Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dr. Cox a sorpresa a Napoli: John C. McGinley, l'amatissimo primario di Scrubs, protagonista del Comicon. Lo rivedremo anche su Disney Plus?; A Comicon Napoli 2026 ospiti stellari da Luca Parmitano a Crystal Reed di Teen Wolf; L’iconico Dr. Cox di Scrubs arriva a COMICON Napoli 2026; Il dottor Perry Cox apparirà al Comicon Napoli 2026. COMICON Napoli 2026: da John C. McGinley di Scrubs a Zerocalcare, ospiti e anteprime imperdibiliL'amatissimo interprete di Scrubs è solo uno dei tanti ospiti attesi per la nuova edizione della manifestazione, di scena dal 30 aprile al 3 maggio ... movieplayer.it Comicon Napoli 2026: Leo Ortolani, John C. McGinley, il cast di From tra gli ospitiTutto sul Comicon Napoli 2026 XXVI edizione del Comicon - International Pop Culture Festival chi sono gli ospiti ... dituttounpop.it A Napoli per Comicon arriva John C. McGinley, medico stella della serie Scrubs. Da Netflix la federazione Usa di wrestling con la special guest Zerocalcare #ANSA - facebook.com facebook . sarà nostro ospite a COMICON Napoli 2026! Per tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione vi basterà visitare il sito ticket.comicon.it o approfondire tramite la news su napoli.comicon.it x.com