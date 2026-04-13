I genitori di Sammy Basso al teatro President

I genitori di Sammy Basso, Amerigo e Laura Lucchin, parteciperanno a un evento a Piacenza giovedì 16 aprile alle 21, presso il teatro President in via Manfredi 30. Durante la serata intitolata “Vivere appieno ogni minuto”, racconteranno la loro esperienza di vita e il percorso legato alla loro famiglia. L’iniziativa fa parte di un tour che li vede coinvolti in diverse città italiane.

Stanno girando l’Italia raccontando la loro esperienza di vita: i genitori di Sammy Basso - il padre Amerigo e la madre Laura Lucchin - saranno protagonisti della serata “Vivere appieno ogni minuto” in programma a Piacenza giovedì 16 aprile alle ore 21 al teatro President in via Manfredi 30.La.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Chi sono i genitori di Sammy Basso, Laura e AmerigoNonostante la diagnosi di progeria, arrivata nel gennaio del 1998 in un silenzio assordante, i genitori Laura ed Amerigo spiegano che Sammy Basso non...

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