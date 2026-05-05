’Come ti difendi’ alla Malatestiana

Giovedì alle 17, l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana ospiterà l’evento di presentazione del nuovo romanzo di Francesco Zani, intitolato ‘Come ti difendi’ e pubblicato da Mondadori nel 2026. L’iniziativa prevede l’incontro con l’autore e la discussione sul suo ultimo lavoro letterario. L’evento è aperto al pubblico e gratuito.

Giovedì alle 17 l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Zani ‘Come ti difendi’ (Mondadori, 2026). L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’incontro vedrà l’autore dialogare con Stefano Maldini, offrendo al pubblico un’occasione per approfondire i temi e le suggestioni di un’opera che intreccia memoria, identità e destino. L’evento è a cura della Libreria Giunti al Punto di Cesena, in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana. Come ti difendi racconta le vite parallele di Sergio e Armando, due uomini legati da un senso profondo di responsabilità verso il proprio destino familiare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Come ti difendi’ alla Malatestiana Notizie correlate L'autore cesenate Francesco Zani racconta la sua Romagna nel nuovo romanzo "Come ti difendi"Giovedì 7 maggio, alle ore 17, l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Zani “Come ti... Come ti difendi? Il nuovo romanzo di Francesco Zani racconta la provincia, l’amore e la solitudine nella Romagna degli anni ’70“Ma tu, come ti difendi?”, è il refrain che attraversa tutto il romanzo, una domanda diretta, secca, di quelle che non ti aspetteresti mai di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: ‘Come ti difendi’; Cesena, Francesco Zani presenta il suo nuovo libro alla Malatestiana giovedì 7 maggio. Cesena, Francesco Zani presenta il suo nuovo libro alla Malatestiana giovedì 7 maggioGiovedì 7 maggio, alle ore 17, l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Zani ‘Come ti ... corriereromagna.it Come ti difendi? Il nuovo romanzo di Francesco Zani racconta la provincia, l’amore e la solitudine nella Romagna degli anni ’70Ma tu, come ti difendi?, è il refrain che attraversa tutto il romanzo, una domanda diretta, secca, di quelle che non ti aspetteresti mai di ricevere in fila al bagno del quarto piano della facoltà ... ilfattoquotidiano.it Fino al 30 maggio i ragazzi potranno imbucare alla Biblioteca Malatestiana i loro messaggi destinati agli ospiti delle case di riposo - facebook.com facebook