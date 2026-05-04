Il 4 maggio 2026 a Forlì si è registrato un incidente stradale che ha causato la morte di due giovani donne e il ricovero di una terza persona in condizioni critiche. Le vittime sono identificate come Caterina Romualdi e Sirin Jaziri, entrambe decedute nell’impatto. La terza persona coinvolta si trova in ospedale, con prognosi riservata. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Forlì, 4 maggio 2026 – Due vite spezzate, una terza appesa a un filo. Un bilancio atroce, con il quale è impossibile venire a patti. E se è vero che ogni esistenza, in fondo, resta incompiuta, lo è ancora di più quando si parla di ragazze poco più che ventenni, con un futuro ancora tutto da scrivere e pagine di vita che restano, improvvisamente, bianche. Caterina Romualdi, con i suoi 23 anni, era la più giovane passeggera della Clio, di cui oggi resta un ammasso di lamiera. Insieme a lei, la sorella Angelica, di due anni più grande, rimasta ferita nell’impatto e ora ricoverata al Bufalini in gravissime condizioni. Il legame tra Caterina e Angelica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi sono Caterina Romualdi e Sirin Jaziri, le ragazze morte nell’incidente in auto

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