A ventitré anni dalla tragedia che ha portato via John F. Kennedy Jr. e la sorella Lauren Bessette, si torna a parlare del drammatico incidente aereo che li ha coinvolti. Lauren, 23 anni, era in viaggio con la sorella Carolyn e il nipote del presidente degli Stati Uniti. Attualmente, la serie FX

Quest'ultima è stata a malapena menzionata dai media quando si è diffusa la notizia del terribile evento, ma, sebbene il suo ricordo sia stato relegato a una semplice nota a piè di pagina, Lauren era brillante quanto la sorella. Forse di più. Un biglietto da visita con il nome di Lauren, vicepresidente dell'istituto finanziario Morgan Stanley, è stato il primo indizio del fatidico incidente che le squadre di ricerca hanno trovato nell'Atlantico e che ha fatto sì che la famiglia e gli amici iniziassero a prepararsi al peggio. La 34enne (14 mesi più anziana di Carolyn) aveva una vita invidiabile. La newyorkese cresciuta a Greenwich, nel Connecticut, proveniva da una famiglia normale e anonima, ben lontana da quella scandalosa e lussuosa dei Kennedy. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lauren Bessette, la brillante sorella di Carolyn che viaggiava con lei e John F. Kennedy Jr. nel tragico incidente di 23 anni fa

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