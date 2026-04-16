Monza è la nuova Milano? Come sta cambiando il mercato immobiliare | la mappa e i prezzi

Negli ultimi anni, Monza ha attirato l’attenzione come possibile alternativa a Milano, grazie a un aumento della domanda immobiliare e a una maggiore presenza di aree verdi. Il mercato immobiliare locale ha visto un incremento dei prezzi delle abitazioni, con un aumento significativo rispetto a qualche anno fa. La città si presenta come una soluzione più accessibile rispetto alla metropoli, attirando persone in cerca di spazi più ampi e meno costosi.

Monza è diventata una nuova, piccola e più verde, Milano. Un'alternativa alla metropoli, solo più accessibile. Tanto che chi si sta spostando dal capoluogo lombardo sceglie e cerca una soluzione abitativa sempre più spesso nella città del parco e della Villa Reale. E nel capoluogo brianzolo, tra.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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