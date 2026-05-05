Come si fa a regolarizzare mezzo milione di immigrati

La Spagna sta lavorando per regolarizzare circa mezzo milione di immigrati, nonostante le opposizioni provenienti dalla destra politica. Recentemente, è stato introdotto un documento che ha suscitato diverse reazioni e polemiche. La misura riguarda procedure di regolarizzazione e documentazione, con un obiettivo di integrare i lavoratori presenti nel paese. La questione ha acceso discussioni politiche e sociali nel paese.

Da due settimane in Spagna è in corso una procedura di regolarizzazione che può coinvolgere 500mila immigrati. All’inizio ci sono state lunghe code fuori dagli uffici nelle principali città, anche con accampamenti notturni per garantirsi un appuntamento. I problemi di ordine pubblico e quelli delle amministrazioni travolte da migliaia di pratiche contemporanee sono stati molto raccontati dai media conservatori, e sono diventati un argomento forte per l’opposizione di destra. La regolarizzazione è stata decisa dal governo del Socialista Pedro Sanchéz, ed è la conferma di un approccio sull’immigrazione diverso rispetto a quello restrittivo di molti altri paesi e anche delle istituzioni europee.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Come si fa a regolarizzare mezzo milione di immigrati Notizie correlate Unipi si aggiundica sette finanziamenti europei da quasi 1 milione e mezzo di euroPisa, 25 febbraio 2026 - In uno dei bandi più selettivi di Horizon Europe, l’Università di Pisa conquista sette borse di ricerca Marie... Primo Maggio: Napoli si prepara all’invasione pacifica di mezzo milione di turistiNapoli registra numeri da record per il ponte del Primo Maggio: attesi 500mila turisti in città, con alberghi e B&B verso il tutto esaurito.